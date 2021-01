De sensitive dokumentene beskrives som «kritiske», og er nå hentet ut av nøkkelpersonell i kommunen under assistanse av nødetatene.

– En god del av dokumentene finnes kun i det historiske papirarkivet. Det ligger i Herredshuset, som er evakuert. Det gjelder også dokumenter som strekker seg langt tilbake i tid. Det er et betydelig arbeid, med begrenset tilgang til arkivene, sier leder for plan, oppmåling og bygg i Gjerdrum, Berit Adriansen, til Dagbladet.

Kan hjelpe redningsmannskaper



Over 1.000 mennesker er nå evakuert etter skredet i Ask i Gjerdrum kommune natt til 30. desember. Skredet er trolig det største kvikkleireskredet i nyere tid, ifølge NVE.

I alt er seks av de ti personene som ikke er gjort rede for etter skredet i Gjerdrum onsdag, er nå funnet døde.

Dokumentene som nå er reddet ut av den evakuerte sonen skal inneholde informasjon som kan hjelpe redningsmannskapene i rasområdet.

Ifølge avisen skal det blant annet dreie seg om plantegninger av bygg og tegninger som kan hjelpe redningsmannskapene å orientere seg eller bidra i analysene av sikkerheten i katastrofeområdet.

Politiet har bedt om all dokumentasjon



Gjerdrum kommunen skal ha fått beskjed av politiet om å overlevere all dokumentasjon som kan være med på å belyse hendelsen.

– Det tilhører etterforskningsstegene og er ikke noe jeg kan kommentere nå, sier innsatsleder Knut Hammer til Dagbladet.

Det er ventet en omfattende gjennomgang av alt som har skjedd i forbindelse med det katastrofale raset i Gjerdrum. Dette vil trolig bli analysert av en rekke berørte parter, og vil få betydning dersom saken etter hvert havner i rettssystemet.

Kommunen ble advart i 2008



Hydrogeolog Steinar Myrabø advarte allerede i 2008 om «betydelige erosjonsproblemer» i boligfeltet Nystulia i Ask i Gjerdrum.

Myrabø, som da var ansatt som sjefingeniør og hydrolog i daværende Jernbaneverket (nå Bane Nor), jobbet med avrenning og overflatevann i forbindelse med utbygginger. I tillegg var han leder av Naturvernforbundets lokallag i Nannestad og Gjerdrum.

– Vi foreslo flere tiltak for vannhåndteringen i området, blant annet at det ble anlagt en stor fordrøyningsdam. Tiltak ble fjernet underveis i planprosessen, slik vi dessverre ofte er vitne til også i andre kommuner , sier Myrabø til Romerikes Blad.

Ordfører Anders Østensen (Ap) understreker at Gjerdrum kommune alltid har vært opptatt av å følge faglige anbefalinger fra NVE og NGI.

– Vi kommer til å snu alle steiner og gå gjennom saken, eventuelt for å finne ut om noe i Nystulia burde ha vært gjort annerledes, sier ordføreren.

– Vi er fortsatt i et aktivt søk etter overlevende

Redningsmannskapene fortsetter søket i Gjerdrum utover kvelden og natta. De forflytter seg nå lenger nord i skredområdet.

– Vi søker nå noe lenger nord i skredet på bakgrunn av etterretning. Vi er fortsatt i et aktivt søk etter overlevende. Det planlegges videre søk utover natta da det fremdeles er fire savnede personer, sa innsatsleder Bjørn Christian Willersrud på en pressebrifing i 16-tiden søndag.

Et håp om luftlommer med isolasjon gjør at redningsmannskapene i Gjerdrum fortsatt mener det kan være mulig å finne overlevende.

– Det er derfor vi opprettholder at det er en sjanse for å finne overlevende. Det er klart at tida er viktig her. Og når det er så kaldt som det er, så er vi engstelige for den tida som er gått, sier lege og innsatsleder for helsepersonellet, Fridtjof Heyerdahl, til NTB.