Person fraktet til sykehus i luftambulanse etter ulykke

Politiet meldte om ulykken klokken 13 søndag ettermiddag på Twitter.

– En "speedglider" har falt og sitter fast i en fjellside. Én person involvert. Personen er ved bevissthet, skadeomfang ukjent, skrev politiet.

– Han var bevisst og hadde full førlighet, men smerter. Mannen ringte selv til dem som hoppet før ham og sendte bilder for å vise at han var OK. Så kom både luftambulansen og redningshelikopteret SAR Queen til stedet, sier innsatsleder Kjetil Østrått til Stavanger Aftenblad.

I en oppdatering klokken 13:47 skriver politiet at redningshelikopteret har hentet ut personen og at vedkommende vil bli fraktet videre til Stavanger universitetssykehus i luftambulanse.

Skadeomfanget til personen er fortsatt ukjent, opplyser politiet.

En speedglider er en type paraglider med veldig små vinger, ifølge Norges Luftsportforbund.