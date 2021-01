Kong Harald: – Dette er helt forferdelig

– Vi har hatt en bevegende dag bak oss, sa kong Harald til pressen etter å ha møtt evakuerte, pårørende og redningsmannskaper i Gjerdrum søndag.

Der var det en tydelig preget konge som innledet pressekonferansen.

– Jeg har problemer med å finne ting å si, for dette er helt forferdelig, sa kong Harald.

Også dronning Sonja var tydelig preget.

– Vi kan takke og si at vi er veldig rørt da vi fikk se alle faklene, og alle menneskene som sto der og ønsket oss velkommen, sa hun.

Roste nødetatene

Dronningen snakket om innbyggernes hjertevarme, og roste også nødetatene.

Kong Harald, dronning Sonja og kronprins Haakon tenner lys i Gjerdrum kirke for å minnes ofrene etter jordraset i Ask. Foto: Lise Åserud / NTB

– Vi har fått et godt innblikk i det arbeidet nødetatene har gjort. Det er dyktige mennesker og godt samhold, sa hun.

Kongeparet sier at de har hørt rystende fortellinger, og at flere har sagt til dem at de er takknemlige for å ha livet i behold.

Tente lys

Tidligere søndag var kongeparet og kronprinsen i Gjerdrum kulturhus hvor de møtte redningsmannskapene som jobber med å lete etter overlevende i rasområdet.

Etter et besøk til Gjerdrum kirke for å tenne lys for skredofrene, dro kongeparet videre til Olavsgård hotell og kronprinsen til Clarion Gardermoen for å møte pårørende og evakuerte.

Totalt er fem av de ti som ikke er gjort rede for etter skredet som gikk onsdag funnet omkommet.

Kronprinsen: – Ekstremt sterke inntrykk

Kronprins Haakon snakket med pressen etter besøket hos de evakuerte og pårørende på Gardermoen søndag.

Der hadde han hørt historier som gjorde inntrykk.

– Det var sterke inntrykk og voldsomme historier som de som har vært midt oppi det forteller. Så det er jo vondt å kjenne litt på hvordan de har det. Samtidig synes jeg det er fint å se hvordan folk sender klær, og at det er veldig mange som ønsker å stille opp for dem som er rammet, sa han.

Kronprins Haakon snakker med pressen etter besøket hos de evakuerte og pårørende på Gardermoen. Foto: Tor Erik Schrøder / NTB

Kronprinsen sa også at kommunen hadde gjort en stor innsats.

– Når først en så alvorlig hendelse skjer, er det viktig at systemet fungerer godt, og det virker det som det gjør her nå.

– Det er en liten kommune som plutselig sto fast i en katastrofe. De har gjort en stor innsats, sa han.

Kronprinsen roste et sterkt lokalsamfunn hvor det er bra å bo og hvor mange stiller opp for hverandre.

– Det er tydelig for meg at mange i Norge føler seg berørt av katastrofen på Gjerdrum, sa kronprinsen og la til:

– Det er mange som ønsker å stille opp for dem som er rammet.