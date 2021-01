Regjeringen ber studenter vente med å reise tilbake fra julefeiring

– Målet med å forskyve den fysiske oppstarten er å dempe smittetrykket. Det betyr at de som ønsker og har anledning kan bli igjen der de har vært gjennom juleferien og unngå å sette seg på fly, tog eller buss for å reise tilbake til studiestedet, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim (H) i en pressemelding.

Beslutningen om å vente med fysisk undervisning ved universiteter, høyskoler og fagskoler ble ifølge Dagbladet tatt av regjeringen lørdag.

Tiltaket kommer etter at smittetallene i Norge igjen er på vei opp igjen.

De endelige tallene kommer ikke før på onsdag. Men slik det ligger an nå, kan inneværende uke få smittetall som er omtrent på samme nivå som da høstens bølge var på sitt høyeste i november, viser foreløpige beregninger som ble lagt fram av Folkehelseinstituttet (FHI) lørdag.

Asheim er klar på at tiltaket sitter langt inne å iverksette fordi studentene allerede har betalt en høy pris i koronaperioden.

– Vi gjør dette for at våren skal bli bedre for oss alle, sier han til Dagbladet.

Ifølge avisa vil nye koronatiltak bli presentert på en pressekonferanse søndag. Det er foreløpig ikke kjent hva slags tiltak det er snakk om.