Enda en person funnet død i skredområdet i Gjerdrum

– Det er gjort et funn av en person som dessverre er bekreftet omkommet. Jeg har ikke anledning til å kunne si noe om verken kjønn eller alder. Det må vi komme tilbake til senere, sa politiets innsatsleder Roy Alkvist på en hasteinnkalt pressekonferanse like før klokka 14 lørdag.

Funnet ble gjort i underkant av 100 meter inn i rasområdet etter markering fra en hundeekvipasje.

– Det er gjort funn ut fra de sannsynlighetsberegninger som vi gjorde i natt i forhold til hvor søket er satt inn i dag, sa Alkvist.

Det er dermed funnet to døde personer i skredområdet. Åtte personer er fortsatt ikke redegjort for.

Stor sorg

Gjerdrum-ordfører Anders Østensen (Ap) sier at det var med stor sorg han tok imot budskapet om nok et funn av en omkommet person. Kommunen klamrer seg likevel til håpet som redningsarbeiderne uttrykker.

Ved 15-tiden var redningsmannskapene fortsatt nede i skredområdet, og dette vil de fortsette med så lenge det er forsvarlig, ifølge innsatsleder Alkvist.

– Vi leter fortsatt etter overlevende, og dette endres ikke i løpet av lørdag, fastslo han.

Luftlommer kan gi håp

Letemannskapene sier de fortsatt har håp om å finne overlevende i luftlommer.

– Medisinsk sett kan man overleve i flere dager dersom man har luft. Så i den grad man har luftlommer, så er det mulig å overleve fortsatt, sa politimester Ida Melbo Øystese i Øst politidistrikt på en pressekonferanse i Gjerdrum klokka 12 lørdag.

Det har vært kaldt og det har snødd i perioder i Gjerdrum siden skredet gikk natt til onsdag. Det kan påvirke sannsynligheten for å overleve i skredet.

– Naturkreftene er ikke på vår side. Og tiden er heller ikke på vår side, sa Øystese.

Fakta om leirskredet i Gjerdrum * Politiet får melding om leirskredet på Ask i Gjerdrum like før klokken 3.59 natt til onsdag 30. januar. * Ti skadde personer blir tatt hånd om etter skredet, én av dem blir betegnet som alvorlig skadd. * Onsdag ettermiddag opplyser politiet at 26 personer ikke er gjort rede for etter skredet. Tallet reduseres flere ganger gjennom dagen, og onsdag kveld får ti personer status som savnet. * Den omfattende redningsaksjonen pågår for fullt, men ingen av de savnede blir funnet i løpet av torsdagen. * Fredag ettermiddag blir en person funnet omkommet i skredmassene. Vedkommende er ennå ikke identifisert. * Lørdag pågår redningsaksjonen med full styrke. Politiet sier de fortsatt leter etter overlevende. * Litt før klokken 14 lørdag opplyser politiet at enda en person er funnet omkommet i skredområdet.

Håper på luftlommer i hus

Leirskred har en flytende masse der det vanligvis ikke er så mange luftlommer. Politimester Øystese er likevel klar på at det kan være luftlommer i noen av husene som er tatt av skredet som fremdeles er delvis intakte.

– Dette er det vi jobber med nå. Og så lenge vi har konkrete arbeidsoppgaver som må gjøres for å kunne gi en større sikkerhet rundt beslutningen om hvor lenge vi skal holde på, så holder vi på, sa Øystese.

Redningsmannskaper med redningshund i aktivitet i rasområdet ved Ask i Gjerdrum lørdag. Foto: Tor Erik Schrøder / NTB

Det er hennes oppgave å ta beslutningen om når søket ikke lenger skal handle om å finne overlevende etter skredet.

– Men vi er ikke der nå, sa politimesteren.

Tre usar-team i skredområdet

Tre såkalte usar-team jobbet i skredområdet i Gjerdrum lørdag for å lete etter savnede. Usar står for urbant søk og redning.

– Redningsaksjonen pågår for fullt. Per nå er det tre ulike usar-team som jobber inne i rasområdet, samt hundeekvipasjer. Det er usar-team både fra Trøndelag, Oslo og Nedre Romerike samt hundeekvipasjer fra Oslo politidistrikt som nå er inne i rasområdet, sa Alkvist på pressekonferansen klokka 12.

Helseressurser er også på plass.

Tidligere lørdag ble det klart at det svenske usar-teamet som har vært i Gjerdrum, reiser tilbake til Sverige etter at Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap har gitt beskjed om at de foreløpig har tilstrekkelig med ressurser.

Har undersøkt biler i skredet

Søkene lørdag gjøres ifølge Alkvist etter sannsynlighetsberegninger for hvor det kan ventes å være personer.

– Man har blant annet klart å ta seg inn til et par biler som er blitt undersøkt.

Alkvist la til at det fortsatt vurderes å ta i bruk Forsvarets brolegger, et spesialkjøretøy, i området.