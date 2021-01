Svensk kriseteam forlater Gjerdrum

Det svenske USAR-teamet (USAR står for urbant søk og redning, journ.anm.) ankom skredområdet i Gjerdrum fredag. Men lørdag morgen skriver svenske Expressen at teamet reiser tilbake til Sverige.

Det var Dagbladet som først omtalte saken i Norge.

Det svenske teamet reiser tilbake etter at den norske innsatsledelsen fredag ettermiddag sa at det ikke lenger er behov for den svenske innsatsen. Det svenske USAR-teamet blir avløst av et team fra Trondheim.

– Vi har sammen med flere redningstjenester i Sverige vært forberedt på å kunne sende ytterligere forsterkninger til Norge, og vi har fortsatt en høy beredskap for å på kort varsel kunne støtte våre norske kollegaer og de rammede om behovet oppstår igjen, sier prosjektleder Erik Flink i Myndigheten för samhällsskydd och beredskap i en pressemelding.