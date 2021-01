Politiet tror hyttebrannene på Askøy kan være påsatt

Nødetatene fikk melding om brannene i Strusshamn på Askøy klokken 2.36 natt til lørdag.

Bergens Tidende skriver at det er rundt 40 meter mellom de to hyttene, som er omgitt av skog.

– Det var ikke noe brent terreng mellom de to hyttene. Begge hyttene var helt overtent. Det sto flammer ut gjennom alle vinduer og dører da vi kom fram, sier innsatsleder Stig Juvik i Askøy brann og redning til avisen.

Det er ikke meldt om personskader etter brannene. Røykdykkere har lørdag morgen gjennomsøkt de to hyttene uten å finne noen personer inne i brannruinene.

Politiet skal nå etterforske brannene.

– Det er ingen plausibel forklaring, og det krever ikke så mye å forstå at her har det skjedd noe. Det er ikke naturlig at de begynner å brenne. Ut ifra omstendighetene, og da spesielt avstanden mellom hyttene, er det grunn til å tro at brannene kan være påsatt, sier operasjonsleder Steinar Hausvik i Vest politidistrikt.

Politiet ønsker kontakt med en mann som ble observert syklende fra stedet rett etter at politiet ble varslet om brannene.