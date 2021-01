Sannsynligheten for å finne overlevende i Gjerdrum minsker, men håpet lever

Klokken var rundt 14.30 fredag ettermiddag da den døde personen ble gravd ut i det sentrale skredområdet. Vedkommende, som ennå ikke er identifisert, skulle fraktes ut av området i løpet av kort tid, opplyser politiet.

– Vi ønsker ikke å si noe om kjønn eller alder. Dette er fremdeles veldig ferskt, og vi fortsetter å jobbe intensivt i området, sa innsatsleder Roy Alkvist på en pressebrifing kort tid etter funnet.

Statsminister Erna Solberg (H) sender sine tanker til de pårørende etter at hun fikk beskjed om funnet.

– Det er med stor sorg vi har mottatt beskjeden vi har fryktet. Mine tanker går til de som har mistet en de hadde kjær, sier hun.

– Mange berørt av tragedien

Fredag formiddag i 11.30-tiden ble redningsmannskaper sendt ned til et spesifikt sted i skredområdet etter at risikorapporter vurderte det som et relativt stabilt område. Operasjonen tok sikte på å lete gjennom det som var restene av én eller to boliger.

Redningsmannskapene la ned styrofoam-plater – tjukke isolasjonsplater, som ble lagt som dominobrikker nede i skredområdet, for å kunne bevege seg der nede, ifølge politiet.

Før den døde personen ble funnet, var det meldt om ti savnede personer etter det enorme kvikkleireskredet i Gjerdrum, som skjedde natt til onsdag. Politiet opplyser til NTB at de går ut fra at den døde er en av de savnede.

De savnede er Eirik Grønolen, Irene Ruud Gundersen, Charlot Grymyr Jansen, Alma Grymyr Jansen, Bjørn-Ivar Grymyr Jansen, Ann-Mari Olsen-Næristorp, Victoria Emilie Næristorp-Sørengen, Marius Brustad, Lisbeth Neraas og Rasa Lasinskiene.

Tro på overlevende

For tredje gang senket mørket seg over det enorme skredområdet i Ask i Gjerdrum kommune fredag ettermiddag. Men leteaksjonen fortsetter med uforminsket styrke, framholder politiet.

– Mørket kommer, men det hindrer oss ikke i de planene vi driver med og som vi legger for resten av kvelden og natten, sier innsatsleder Roger Pettersen.

Bakkemannskapene sitt arbeid i skredområdet i 17-tiden fredag, og de vil gjenoppta arbeidet lørdag morgen ved dagslys. I mellomtiden fortsetter søket med droner og varmesøkende kameraer gjennom kvelden og natten.

De siste dagene er to hunder blitt funnet i live i skredmassene, senest sent torsdag kveld. Selv om sannsynligheten for å finne overlevende minsker for hver time som går, har nødetatene håp om å finne mennesker i live. Mulige luftlommer gir letemannskapene håp

– Vi jobber hele tida ut ifra at vi skal finne overlevende, etter vurderinger fra det medisinske apparatet. Luftlommer kan forsterke sjansen for overlevelse. Dette kan dannes ved at konstruksjoner skaper ei lomme hvor personen kan befinne seg, sier brannvesenets innsatsleder Geir Søndrål til Dagbladet.

Helseberedskapen trappes opp

Samtidig som den døde personen ble bekreftet funnet, sier helsevesenet at de har trappet opp bemanningen for å kunne ta imot eventuelle overlevende. Innsatsleder for helsevesenet, Bjørn Nuland, sa fredag ettermiddag at de fremdeles har tro på å finne overlevende.

– Nå har vi funnet en omkommet, men vi er fortsatt i trua om at vi skal finne overlevende. Det har vi inntil vi får andre medisinske vurderinger eller at man har søkt gjennom skredområdet såpass godt, sier Nuland til NRK.

Kirken åpen gjennom nyttårshelgen

Som følge av skredulykken vil Gjerdrum kirke holde åpent fra klokken 10 til 22 gjennom hele nyttårshelgen, skriver Dagen.

– Vi inviterer til stillhet, lystenning, fellesskap og tilbud om samtale, sier kirkeverge Dagrun Agnete Ødegaard til VG.

Myndighetene har gitt ros for at lokalsamfunnet har stilt opp i kjølvannet av katastrofen. Mange er blitt hjemløse og trenger bistand. Derfor er det blitt opprettet en pengeinnsamling for skredofrene i Gjerdrum.

Ressursnettverket for barn og unge (RBU) og Gjerdrum kommune samarbeider om pengeinnsamlingen. I tillegg har Røde Kors åpnet et gavemottak i Holterhallen i nabokommunen Nannestad.