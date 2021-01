– Nå har vi funnet en omkommet, men vi er fortsatt i trua om at vi skal finne overlevende, sier innsatsleder helse Bjørn Nuland til NRK.

– Det har vi inntil vi får andre medisinske vurderinger eller at man har søkt gjennom rasområdet såpass godt, sier han.

Han legger til at de har hatt en styrkeoppbygging på helsesiden og at helsevesenet er satt i beredskap for ta imot eventuelle overlevende.