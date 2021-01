Flere personer skadd i alvorlig voldshendelse i Tønsberg

Politiet fikk melding om hendelsen klokken 11.28.

– En mann av østeuropeisk opprinnelse er kjørt til sykehus med skader i hodet. Delvis bevisstløs, skriver Sørøst politidistrikt på Twitter.

Tre andre personer er også skadd. De trenger medisinsk hjelp, men er ikke kritisk skadd.

Operasjonsleder Øystein Eikedalen i Sørøst politidistrikt opplyste til NTB like før klokken 12 at ingen av personene snakket norsk og at de var beruset.

– Et kjøretøy med mulige gjerningsmenn har kjørt fra stedet. Dette kan være en mørk BMW, skriver politiet.