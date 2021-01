Smitterekord i Sola kommune første nyttårsdag

Det er smitterekord for Sola kommune, melder Rogalands Avis.

– Situasjonen er alvorlig og krever innsats. Jule- og nyttårsfeiringen er definitivt over. Vi er tilbake i hverdagen. Nå må alle igjen gjøre en ekstrainnsats for å begrense smittespredningen. Jeg vet at folk er leie av å høre om dugnad, men situasjonen er alvorlig og krevende. Ved inngangen til et nytt år er vi dessverre forberedt på høye smittetall også de neste dagene, sier ordfører Tom Henning Slethei i en pressemelding.

Han ber innbyggerne begrense antall nærkontakter.