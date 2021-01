Politiet vil sende svenske redningseksperter inn i skredområdet fredag

Fredag morgen er det fortsatt ti personer som ikke er gjort rede for etter leirskredet. Fram til nå har det vært for utrygt for letemannskapene å lete med bakkemannskaper.

Det snør fortsatt i skredområdet fredag morgen.

– Vi driver og gjør klart for at vi skal få inn bakkemannskaper. Vi har ikke gjort det ennå, og håpet er at vi skal få dem inn i dag, sier innsatsleder Ketil Lund til VG.

Planen er å sende inn gruppen med svenske redningseksperter som har kommet til Gjerdrum, sammen med norske hundeførere.

– Vi har flere å spille på, men vi må tenke sikkerhet, for det er som sagt et farlig område, sier operasjonsleder Lund.

Leter etter overlevende

Aksjonen i Gjerdrum har fortsatt status som en redningsaksjon der man søker etter overlevende. Politiet varsler at søkene på bakken vil være konsentrert i de områdene der det er størst sannsynlighet for å finne folk i live.

Søket natt til fredag ga ingen funn.

– Letemannskapene har ikke gjort funn. Søket i natt har foregått med droner, sier operasjonsleder Karianne Knutsen i Øst politidistrikt til NTB.

Hun understreker at de fortsatt har håp om å finne folk i live. Sent torsdag kveld ble en av hundene som har vært savnet etter skredet funnet i god behold.

Hund gjenforent med eieren

– Hunden er i god behold og er gjenforent med eieren, som ikke er blant de savnede, forteller Knutsen.

Hunden ble funnet klokken 22.43 torsdag kveld. Dagbladet , som først meldte om funnet, skriver at hunden ble funnet ved hjelp av varmesøkende kamera. Hunden ble reddet opp fra rasområdet med redningshelikopter.

Dette er den andre hunden som er reddet ut av området i god behold. Tidligere på nyttårsaften ble dalmatineren Zajka reddet.

Skredet gikk klokken 3.59 natt til onsdag. Totalt skal det være 31 boenheter som er tatt av skredet, fordelt på ni bygg. I tillegg kommer seks garasjehus med fem garasjeplasser hver.