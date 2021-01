Søket fortsetter i skredområdet i Gjerdrum

Arbeidet fortsetter for nødetatene og de frivillige som søker i skredområdet på Ask i Gjerdrum, to døgn etter at skredet startet. Det er vanskelige forhold å arbeide i på stedet, fortsatt fare for nye skred og minst 1.000 personer er fortsatt evakuert fredag morgen.

Politiet har varslet at de løpende vurderer status for redningsaksjonen, og om flere må evakueres eller om noen kan flytte hjem. De har varslet jevne oppdateringer til pressen.

Erna Solberg holder nyttårstale

Statsminister Erna Solberg holder sin nyttårstale klokken 19.30. Talen, som vanligvis spilles inn flere dager i forveien, er blitt spilt inn på nytt, slik at Solberg kan ta opp skredet i Gjerdrum.

Det er varslet at hun der vil takke alle som har stilt opp, og uttrykke medfølelse med dem som er rammet.

Årets nyttårsbarn møter offentligheten

I løpet av dagen blir det helt klart hvem som er årets nyttårsbarn, og hvor det ble født. Sykehusene har meldt inn sine fødsler i løpet av natten, og første nyttårsdag vil nyttårsbarnet med all sannsynlighet bli vist fram i landets medier.

Granerud håper på suksess i nyttårsrennet

Det tradisjonsrike nyttårshopprennet går av stabelen i Garmisch-Partenkirchen i Tyskland. Alles øyne vil være rettet mot Halvor Egner Granerud. Nordmannen vant de fem siste rennene før hoppuka startet, men kom halvskjevt ut med fjerdeplass i hoppukas åpningsrenn.

Han er på jakt etter en seier i nyttårsrennet, som er prestisjefullt i seg selv. Nordmannen er fortsatt favoritt til å vinne hoppuka sammenlagt. Men spørsmålet er om han takler presset på hoppsportens største scene.

Portugal og Sverige får presidentskap

Presidentskapet i EU er det fra i dag Portugal som tar seg av. Portugiserne tar over etter Tyskland. Presidentskapet går på rundgang mellom EU-landene i perioder på et halvt år.

Sverige tar på sin side lederskapet i Organisasjonen for sikkerhet og samarbeid i Europa (OSSE) fra og med i dag. Sverige tar over for Albania. Organisasjonen har 57 medlemsstater.

Tour de Ski starter uten nordmenn

Tour de Ski starter med sprint i Val Müstair. Det er vanligvis ett av de store høydepunktene for nordmenn i vintersportssesongen, men i år går rennet uten norsk deltakelse.

Langrennsløperne sa nei til deltakelse i internasjonale konkurranser i desember på grunn av koronapandemien, og deltar heller ikke i Tour de Ski.