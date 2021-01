Letingen etter overlevende fortsetter i nattemørket – men håpet svinner

Ti personer er fremdeles savnet etter at det i morgentimene onsdag gikk et kvikkleireskred i Ask i Gjerdrum kommune.

Operasjonen nede på bakken i rød sone i skredet ble avsluttet torsdag ettermiddag.

Helikoptre og droner med varmesøkende kameraer vil fortsette å overvåke området gjennom natten, opplyste politiet på nyttårsaftens siste pressebrifing klokken 21.

Halvannet døgn etter at skredet gikk, betrakter nødetatene dette fortsatt som en redningsaksjon og søker etter overlevende, men tidsfaktoren begynner nå å spille inn.

Politiet sier det med stor sikkerhet befinner seg folk i skredområdet. Det kan være både flere og færre personer i skredområdet enn de ti savnede.

Gjennomsøkte to hus

Litt over klokken 13 torsdag sendte politiet ned redningsmannskaper og redningshund for å søke i to hus som var forholdsvis intakte.

– Det har ikke medført at vi har funnet noen personer, men det har gitt oss en del nødvendige svar for å få kartlagt ordentlig, og som kan gi oss svar i det puslespillet vi driver med, sa innsatsleder Roger Pettersen på en pressebrifing torsdag ettermiddag.

Politiet har klart å identifisere hvilke to hus det var.

– Det er ingen personer på de to adressene som er savnet. Alle er i god behold, sa han.

Venter ikke nye ras

Like før klokken 15 torsdag raste en del av et nytt hus utfor kanten i skredområdet i Gjerdrum. Fra før av hadde ni hus og 31 boenheter rast ut.

NVE sier torsdag kveld at de regner med at flere utsatte hus vil rase ut de nærmeste dagene, men at beboere i Gjerdrum ikke trenger å være bekymret for at det skal gå nye skred der det nå bor folk.

– Vi venter ikke nye ras, men det vil komme avskallinger i kanten av det store skredet. En del av husene på kanten vil rase ut de nærmeste dagene, men det er som ventet, sier sjefingeniør Eirik Traae i NVE.

Torsdag kveld ble 46 personer evakuert fra 14 hus i et område nord for skredet etter at det ble oppdaget sprekkdannelser i grunnen og synlig leire i noen bekkefar i området.

Området ligger ved Kokstad gård, et par kilometer nord for skredet i Ask.

Bremset i siste liten

Ole-Kristian Viken er en av dem som er evakuert fra skredområdet. Han og kona Unni ble vekket av politiet og satte seg i bilen for å komme unna.

Få meter fra boligen forsvant veien foran dem og Viken bråstoppet.

– Framhjulene hang i lufta over kanten, jeg titter ut og ser at det også har begynt å sprekke opp bak bilen og da skjønner både jeg og kona at her må vi ut med en eneste gang, sier han til Romerikes Blad.

Ekteparet løp deretter tilbake samme vei. Bilen tippet etter hvert over og forsvant ned i skredet.

Andre har kommet seg ut av sine hus mens flere familiemedlemmer fortsatt er savnet.

Samler seg

På nyttårsaften hadde flere samlet seg på Veståsen skole i Gjerdrum for å tenne lys, og på denne måten vise sin støtte til de som er berørt av katastrofen, melder TV 2.

Det var Catrine Lauritzen Eliesen og Ina Woodland som tok initiativ til lysmarkeringen.

– Jeg tror alle i hele Gjerdrum bare tenker på dem som er direkte berørt. Man har kolleger, venner og folk har familie som bor i dette området. Dette er sånn man hører om, det skjer ikke i nærheten av deg selv. Men så plutselig skjer det likevel, sier Eliesen.

Politiet med delvis fyrverkeriforbud

Politiet ba alle i Gjerdrum kommune, og spesielt i og rundt Ask, om å ikke sende opp fyrverkeri nyttårsaften.

Torsdag kveld nedla politiet i tillegg et forbud mot bruk av alle typer fyrverkeri i en omkrets av én kilometer fra skredområdet så lenge redningsarbeidet pågår.

På grunn av risikoen for fyrverkeri, og sikkerhetsrisikoen det utgjør for ressurser og mannskap, vil det ikke være helikopter i luften i Gjerdrum mellom klokken 23 og 01.

Innbyggerne i kommunen frarådes på det sterkeste å sende opp raketter denne nyttårsaftenen.