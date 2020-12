NVE planla ny utredning av kvikkleiresoner i Ask bare én måned før skredet

Norges energi- og vassdragsdirektorat (NVE) planlegger en utredning av 37 kvikkleiresoner på nytt, skriver Aftenposten.

I november sendte de derfor en epost til tre kommuner der de ba om data og innspill til en slik utredning. Ett av områdene de ville undersøke nærmere, var Ask i Gjerdrum, skriver avisen.

NVE satte en svarfrist til 18. desember, men fire dager før sendte kommunen et svar der de ber om utsettelse til 10. januar ettersom de ikke har kapasitet til å gjøre noe før.

– Arbeidet ville ikke ha kommet i gang før etter nyttår, sier regionsjef Toril Hofshagen i NVE.

Ifølge NVE er det nær umulig å forutse hvor og når et kvikkleireskred går. Det man måler, er risikoen for at det skal skje.