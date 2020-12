Sterke historier fra overlevende etter kvikkleireraset

Tårer, sjokk, vantro og sinne. Følelsen er mange og sammensatte for hundrevis av beboere som slapp fra gigantraset med skrekken.

I stummende mørke midt på natten måtte de rømme fra sine egne hjem for å overleve. I løpet av minutter var julefreden erstattet med ragnarokk.

Nå forteller flere av de overlevende om hva som skjedde marerittnatten 30. desember da et av Norgeshistoriens største ras slukte ni hus og 31 boenheter i Ask i Gjerdrum kommune.

– Jeg lurer på hva i all verden det er som skjer

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) sier det fremdeles er fare for at det kan gå nye skred. Skredkantene raser fortsatt og er ustabile.Foto: Ole Berg-Rusten / NTB

En av dem som først oppdaget den surrealistiske raskatastrofen, var Jan-Tore Bariås (60). Han var som vanlig tidlig oppe og hadde akkurat satt seg i bilen på vei til jobb. Plutselig var veien borte.

– Jeg stuper rett og slett over kanten der et jordskred har gått. Jeg tipper på taket og lurer på hva i all verden det er som skjer , forteller han til TV 2.

Til alt hell kom han relativt uskadd fra utforkjøringen, og klarte å ta seg ut av bilen ved egen hjelp.

Han forsøker umiddelbart å komme seg opp av det enorme krateret, men innser raskt at han er fanget i rasmassene.

Han husker at det var tungt å gå i tunge jordmasser hvor han sank nedi og ble skitten og sliten.

– Rett og slett en krigssone

Så får han plutselig øye på en barføtt og lettkledd eldre mann som også befinner seg i kvikkleiren. I nesten tre kvarter holder de motet oppe før de blir heist opp i sikkerhet av et Sea King-helikopter. I minuttene før ser de en familie bli reddet fra et hustak i krateret.

– Jeg har hatt veldig flaks. Veldig flaks. Det var et ordentlig leirehøl, på godt norsk. En krigssone. Rett og slett en krigssone, forteller han til TV-kanalen om redselsnatten.

Men ikke alle hadde like mye flaks som Jan-Tore. Nyttårsaften er det fortsatt ikke gjort rede for ti mennesker. Frykten er at disse er innesperret og ligger begravet i de knuste husrestene i kvikkleiren.

Bror til savnet: – De er alle tre fortsatt savnet

Denne meldingen la Hans Jørgen ut på sosiale medier. Innlegget er allerede delt flere tusen ganger. Foto: Skjermdump fra Facebook

Hans Jørgen Jansen er blant de mange pårørende som fortsatt må leve med uvissheten. Han har ennå ikke fått livstegn fra broren, som er savnet sammen med sin gravide kone og et lite barn.

«Dette er min kjære bror og hans fantastiske kone. Sammen har dem verdens fineste lille Alma. De er alle 3 fortsatt savnet etter det tragiske jordskredet i Gjerdrum. Hvis noen vet noe om dem, vær så snill å si i fra. Vi vil ha dem tilbake i trygge omgivelser».

Denne meldingen la Hans Jørgen ut på sosiale medier. Innlegget er allerede delt flere tusen ganger.

– Jeg snakket med min bror i går kveld. Jeg vet at de var hjemme. Og jeg vet at familiens hus var blant de første som ble tatt av skredet, forteller han til Romerikes Blad.

Passet barnebarna: – Jeg var veldig redd

Blant de mange som ble vekket opp av dyp søvn, var Øystein Gjerdrum (68). Han passet barnebarna da raset gikk bare 20 meter fra boligen der de lå og sov.

– Jeg våknet av at huset ristet. Jeg trodde det var en brøytebil eller noe slikt, og tenkte det var voldsomt til brøyting. Så gikk strømmen, og det ble mørkt, og da kommer naboen stormende inn og sier det har gått et ras og vi må evakuere, forteller han til VG.

I all hast fikk han vekket og kledd på barna. Samtidig hører han buldrende lyder utenfor huset fra nye ras som nærmer seg huset. Så ga de seg i vei så fort de kunne. Utenfor huset så de rett ned i et 20 meter dypt krater.

– Jeg må si jeg var veldig tørr i munnen og jeg var veldig redd. Jeg ventet bare på at det skulle ryke, husker han fra vandringen i nattemørket langs skråningen som han var redd skulle løsne.

Det er ikke funnet personer i søket med redningsmannskaper i rød sone i skredet, opplyser politiet. De søker fortsatt etter overlevende. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB Foto: Ole Berg-rusten / NTB

– Forhjulene var allerede utenfor kanten

Ekteparet Unni Kroken Viken og Ole-Kristian Viken var nær ved å bli slukt av raset da de i siste sekund klarte å bremse ned før raskanten.

– Jeg hogget til på bremsen, men forhjulene var allerede utenfor kanten. Det var sikkert ti meter rett ned, forteller Ole-Kristian Viken til Dagbladet.

De ble vekket av helikopterlyd over hustakene, og forsto at noe var galt. Så ringte politiet og sa de måtte evakuere umiddelbart. Dermed kastet de seg i bilen for å vinne tid.

Men underveis ble de forvirret av at omgivelsene var totalt forandret.

– Jeg kjente meg ikke igjen. Flere hus manglet, og brått sto vi foran et gedigent krater, forteller Ole-Kristian. En lynrask manøver forhindret at begge ble med ned i krateret.

– Det er utrolig hvor mye en person kan overleve

Familiefaren Odd Steinar opplevde marerittet da han mistet kontakten med samboeren og datteren i kaoset som oppsto under evakueringen.

Idet huset raste sammen, klarte han å komme seg opp på hustaket sammen med flere naboer. Da han ropte på resten av familien, trodde han at de svarte. Men så ble det stille. Nå er både samboeren og datteren savnet.

Etter å ha blitt reddet av helikopter, håpet han å treffe familien på sykehuset, men de kom aldri dit. Nå håper han at letemannskapene skal finne sine nærmeste, og at de er i live.

– Jeg vet at sjansene blir dårligere jo lenger tid det tar. Men jeg har ikke gitt opp håpet, og det sa politiet også. At jeg ikke måtte gi opp håpet, for det er utrolig hvor mye en person kan overleve, sier Odd Steinar til NRK.

– Jeg føler jeg er i et helvete

Søsteren til samboeren forteller om en søvnløs natt i påvente av livstegn fra de savnede.

– Jeg føler jeg er i et helvete som jeg ikke klarer å komme meg ut av. Det gjør vondt å ikke vite om de du er så glad i har det vondt. Hvor er de? Det hadde vært mye enklere om en hadde fått et svar på hvor de er, forteller søsteren.

Ti personer er fremdeles savnet etter at det i morgentimene onsdag gikk et kvikkleireskred i Ask i Gjerdrum kommune.

Det er ikke funnet personer i søket med redningsmannskaper i rød sone i skredet, opplyser politiet. De søker fortsatt etter overlevende.

Over 1.000 mennesker er nå evakuert etter skredet i Ask i Gjerdrum kommune onsdag. Skredet er trolig det største kvikkleireskredet i nyere tid, ifølge NVE.