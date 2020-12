Nytt utrygt område i Gjerdrum – 46 personer evakuert fra 14 hus

Nødetatene er i Ask i Gjerdrum kommune etter at det gikk et større jord- og leirskred onsdag. Flere boliger er tatt av raset, mange er evakuert og flere er sendt til sykehus. Et politihelikopter flyr over rasstedet torsdag. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB Foto: Ole Berg-rusten / NTB