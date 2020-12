Importøren tror det blir mer privat fyrverkeri i år – øyelege frykter konsekvensene

– Det er veldig betenkelig. Om det er flere som skyter opp, er det sannsynlig at det blir flere skader, sier Bull når NTB forteller han om rapportene fra importørenes organisasjon

Han er overlege ved øyeavdelingen på Haukeland universitetssjukehus

Da NTB snakket med Rikard Spets i Norsk Fyrverkeriforening, som representerer importørene, tirsdag, kunne han nemlig opplyse om gode salgstall første salgsdag.

– Det er tidlig ennå. De har bare hatt en dag med salgstall å sammenligne med, men det har vært betydelig høyere salgstall enn i fjor, sa han.

– Det var kjedelig å høre. Jeg tror det er proporsjonalt med antall som blir skadd, sier Bull.

Flere kjøper

Spets tror salgsøkningen skyldes at 2020 på flere måter er et spesielt år.

– Nå vil folk feire hver for seg, og da blir det mer fyrverkeri. Det har vi sett internasjonalt med 4. juli i USA og Bonfire Night (5. november) i Storbritannia. Folk er lei av 2020 og ønsker å markere inngangen til 2021, sa Spets.

– Forbrukermønster-rundersøkelser i USA og Storbritannia konkluderer med at folk som normalt ikke kjøper fyrverkeri kjøper i år.

Spets tror dette skyldes at barnefamilier som normalt møtes på nyttårsaften, muligens vil holde seg for seg selv i år.

Sikkerhet

– Om det er folk som ikke bruker å skyte opp, er det desto viktigere at folk får vite at de må beskytte seg, sier han.

– Det er viktig at folk nå får opplyst at det er viktig med beskyttelse, og at man er edru. At de passer på at batteriene er stabile.

Spets er klar på at deres selgere er opplært i salg av fyrverkeri.

– De deler ut sikkerhetsbriller og gir råd. Alle de som kjøper får også med seg informasjon, sier han.

Ønsker forbud

Bull begrunner at det vil komme flere skader i år, med at det har vært en stabil antall skader de siste årene.

– Det er dessverre slik at i de 15 årene jeg har jobbet med dette, har det vært i snitt 16 skader hvert år. I fjor trodde jeg først det var en nedgang, men så ble det 15 likevel. Vi ligger på det nivået og greier ikke å få det ned, sier han, og legger til at de allerede har fått den første skaden i Bergen i år.

Han mener den eneste måten å bli kvitt skadene på, er ved å gjøre privat oppskyting ulovlig.

– Folk vet hva de skal gjøre i hodet, men gjør det ikke likevel. Derfor bør det bli privatforbud.