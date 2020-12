Leirskredet i Gjerdrum

Ti personer er savnet etter det store leirskredet i Gjerdrum natt til onsdag, og politiet sier de er ganske sikre på at det befinner seg mennesker i skredområdet. Letingen har fortsatt gjennom natten uten funn.

Så mange som 1.000 personer kan bli berørt av skredet, som er blitt beskrevet som et av de største i Norge noensinne.

Kong Haralds nyttårstale

Kong Harald holder sin årlige nyttårstale klokken 19.30.

Britenes overgangsperiode etter brexit utløper

Overgangsperioden der forholdet mellom Storbritannia og EU har vært slik da var da britene var med i Unionen, utløper.

Britene og EU ble omsider enige om en handelsavtale andre juledag, men for det britiske territoriet Gibraltar, som ligger på sørspissen av Spania, er situasjonen fortsatt uviss. Storbritannia og Spanias forhandlinger har ikke kommet i havn, og det er frykt for at det kan oppstå en ny «hard grense» mellom Gibraltar og EU-landet Spania.

Fengslingsmøte etter drap i Klepp

En kvinne i 40-årene, som er siktet for å ha drept samboeren andre juledag i parets bolig, framstilles for varetektsfengsling i Jæren tingrett i Sandnes.

Boligen ligger i Klepp kommune på Jæren. Kvinnen nekter for å ha drept samboeren og erkjenner ikke straffskyld.