24 timer etter Gjerdrum-skredet: 10 fortsatt ikke gjort rede for

Ved 4-tiden natt til torsdag, 24 timer etter leireskredet på Ask i Gjerdrum startet, er det fortsatt ti personer som ikke er gjort rede for. Politiet har ikke endret status for søket fra å lete etter overlevende.

Det har pågått søk i området med helikopter og droner i løpet av natten. Det er fortsatt ikke mulig å bevege seg ned i området som er definert som rød sone.

Hund reddet ut av skredområdet med helikopter

En hund som befant seg inne i den røde sonen etter leirskredet på Ask i Gjerdrum, ble reddet ut av området med helikopter natt til torsdag.

– Hunden skal være i god behold. Det har i alle fall ikke kommet inn opplysninger på det motsatte, sier operasjonsleder Karianne Knudsen.

Hunden er en ti år gammel dalmatiner ved navn Zajka, og den skal nå gjenforenes med sine eiere som er evakuert fra området.

732 nye koronasmittede siste døgn – ny døgnrekord

Det siste døgnet er det registrert 732 koronasmittede i Norge. Det er 39 flere enn dagen før og 209 flere enn samme dag i forrige uke.

Det er samtidig det høyeste antall smittetilfeller i Norge i løpet av et døgn siden koronapandemien traff landet. Forrige døgntopp var 13. november, da det ble registrert 710 smittetilfeller.

I alt var det ved midnatt natt til torsdag registrert 49.010 koronasmittede personer her i landet, viser foreløpige tall fra det nasjonale meldesystemet for smittsomme sykdommer (MSIS).

Brexitavtalen ble formelt godkjent i Storbritannia

Brexitavtalen ble en del av britisk lovgivning i natt. Etter en rekordrask behandling i Parlamentet, kunne dronningen gi sin formelle godkjennelse til avtaleteksten i 0.30-tiden. Da hadde avtalen blitt godkjent av begge kamre i Parlamentet i løpet av tirsdagens behandling.

Ny døgnrekord for koronadødsfall i USA

USA kunne melde om 3.927 koronarelaterte dødsfall det siste døgnet, noe som er rekord siden pandemien brøt ut. Det er totalt registrert 341.845 dødsfall, viser oversikten til Johns Hopkins-universitetet. Totalt har USA nesten 20 millioner påviste smittetilfeller.