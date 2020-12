To av tre nordmenn sier de blir hjemme på nyttårsaften

24 prosent av de spurte svarer nei på spørsmålet om de kommer til å bli hjemme under feieringen, mens resten ikke har bestemt seg.

Andelen som i størst grad sier nei til at de blir hjemme nyttårsaften, befinner seg i Oslo (35 prosent) og på Vestlandet (28 prosent). ifølge undersøkelsen Norsk koronamonitor fra Opinion.

I alle aldersgrupper er det flere som sier ja enn nei til at de blir hjemme i egen bolig på nyttårsaften, men de over 40 år svarer i klart større grad at de blir hjemme.

I alt 1.400 nordmenn er spurt om sine planer på årets siste dag.