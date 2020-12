Kirken og kommunen med åpne dører i Gjerdrum

Sogneprest Jakob Furuseth opplyser at kirken i Gjerdrum vil være åpen, og at prosten vil sørge for at det er prester tilgjengelig for dem som trenger det, både hos de evakuerte på hotellene, og i den åpne kirken.

Gjerdrum kommune har allerede opprettet et pårørendesenter på Clarion hotell og kongressenter på Gardermoen. Dette er ment som et tilbud til dem som savner noen i forbindelse med jordskredet på Ask i Gjerdrum.

Onsdag kveld møtte representanter fra kommunen sammen med politiet folk som vil komme i kontakt med politi eller støtteapparat på hotellet.

Klokken 10.00 på nyttårsaften vil representanter fra kommunen sammen med politiet igjen være tilgjengelige, opplyser kommunen i en ny pressemelding.