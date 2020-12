Varmesøkende kameraer har bidratt til å redde liv i Gjerdrum

Disse har bidratt til å redde menneskeliv etter leirskredet i Gjerdrum, ifølge politiet.

– De skanner stedet kontinuerlig. Dette for å se om det skjer noe i raset, og selvfølgelig om vi får noen livstegn fra eventuelle personer som måtte befinne seg nede i skredområdet, forklarte innsatsleder Roger Pettersen.

På spørsmål om hvorvidt dette har reddet liv etter skredet, svarte innsatsleder Roger Pettersen bekreftende:

– Ja, det vil jeg si. Men det er den totale innsatsen som har bidratt til at vi har reddet liv.

Politiet: Ganske sikre på at det er mennesker i skredområdet

Politiet mener med «ganske stor sikkerhet» at det fortsatt er mennesker i skredområdet i Gjerdrum.

– Ti personer er nå savnet for politiet, men vi holder alle kort åpne for at flere kan dukke opp etter hvert, sa innsatsleder Roger Pettersen onsdag kveld.

Politiet er i kontakt med pårørende til de ti, og Pettersen understreket videre at politiet søker etter overlevende.

– Vi mener med ganske stor sikkerhet at det er mennesker i rasområdet. Men om det er de elleve, eller om det er færre, kan vi ikke slå fast, sa han.

1.000 mennesker kan være berørt av skredet

Politiet tror at vel 1.000 mennesker kan være berørt av det store leirskredet i Gjerdrum natt til onsdag.

Mange hus og boliger gikk tapt i det skredet gikk, og siden har flere boliger falt uti, i tillegg til at det bredere området regnes som utrygt. Derfor har hundrevis blitt evakuert.

– Vi nærmer oss 900 og kanskje flere enn det. Etter hvert nærmer vi oss kanskje 1.000 mennesker som er berørt, og meget mulig flere, sa innsatsleder Roger Pettersen like etter klokken 21 onsdag.

Ti personer regnes nå som savnet



Regionsjef Toril Hofshagen i NVE beskriver overfor NRK raset som Norges største kvikkleireskred i nyere tid.

Onsdag formiddag var det 26 personer som ikke var gjort rede for. I løpet av dagen har dette blitt nedjustert en rekke ganger. Ved 20-tiden onsdag kveld ble tallet nedjustert fra tolv til elleve, og senere fra 11 til 10. Én av de savnede ble funnet på sykehus.

– Nå har etterforskningen fått virke litt, og vi har mottatt informasjon som gjør at vi danner oss et bilde av disse personene som vi nå sier er savnet, sier innsatsleder Roger Pettersen i Øst politidistrikt onsdag kveld.

Vil evakuere 1.500 innbyggere



– Så vi holder selvfølgelig alle kort åpne for at flere kan dukke opp etter hvert, sier Pettersen.

– Vi har kontakt med både familie, pårørende og venner til disse elleve nå som vi har en dialog med, sier han.

Ytterligere 200 personer har i løpet av kvelden blitt evakuert. Dermed er det totalt 900 evakuerte. Tallet på evakuerte kan imidlertid stige til 1.500 etter hvert, har ordføreren varslet.