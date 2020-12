1.500 kan bli evakuert etter skredet i Gjerdrum

Rundt 700 personer har foreløpig blitt evakuert etter at det massive leirskredet ble utløst natt til onsdag.

Flere hus havnet i skredsonen, og politiet leter fortsatt etter 11 personer som ikke er gjort rede for.

– Flere blir evakuert. NVE definerer et større område som utrygt. Det er sendt ut SMS-varsler, og folk som bor lenger inn mot Ask sentrum vil bli evakuert. Det ligger an til at 1.500 blir evakuert , sier Østensen til kanalen.

Flere hus har rast ut i løpet av dagen

Flere hus har utover dagen rast ut i skredområdet i Gjerdrum.

Skredet er i bevegelse, og innsatsleder Roger Pettersen sier dette har medført at tre hus, som var evakuert fra før, har rast. Ved 15.30-tiden meldte VGs reporter på stedet at to hus raste ut. NRK har publisert en video som synes å være av de to husene.

Flere hus ligger rett ved kanten der et massivt leirskred ble utløst natt til onsdag. Skredområdet blir anslått til å være rundt 300 ganger 700 meter, ifølge NVE.

Stortingspresidenten: – En ufattelig naturkatastrofe



Stortingspresident Tone W. Trøen (H) kaller leirskredet i Gjerdrum en ufattelig naturkatastrofe, og hun sender sine varmeste tanker til de berørte.

– Jeg vil uttrykke min dypeste medfølelse til familier, venner, naboer og andre som er rammet av det enorme jordskredet i Gjerdrum, skriver Trøen på Twitter.

– Det er en ufattelig naturkatastrofe som har rammet svært mange mennesker og et større lokalsamfunn. Naturkatastrofen berører oss alle sterkt. Våre varmeste tanker går til alle som er berørt av jordskredet. De har behov for all vår støtte, skriver hun videre.