Rødt nivå på skoler og barnehager i Sarpsborg

Kommunen opplyser på sine nettsider at det blant annet betyr hjemmeskole for elever i grunnskolen mandag 4. og tirsdag 5. januar, samt videreføring av kortere åpningstid i barnehagene.

– Rødt nivå er en løsning som er godt tilpasset situasjonen i kommunen nå. Med litt planlegging og noen justeringer skal vi utarbeide gode og trygge rutiner for barn, elever og ansatte for perioden som ligger foran oss, sier direktør for oppvekst Erik Bråthen i kommunen.

Det har vært mange smittetilfeller i Sarpsborg og Fredrikstad de siste ukene. Det er påvist 24 nye tilfeller av coronasmitte i Sarpsborg siste døgn. Fem av de smittede har ukjent smittekilde.