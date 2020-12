Gjerdrum-utbygger sier at NGI ble rådspurt hele tiden under byggearbeid i skredområde

Utbygger Odd Sæther sier til Romerikes Blad at utbyggingen i området startet for rundt 15 år siden.

– Hele tiden har jeg jobbet sammen med Norges geotekniske institutt (NGI). De har vært i førersetet på vurderingene rundt hvor trygt det var å bygge der. Det er områder med utsatte masser, men etter en rekke grundige vurderinger og kvalitetssikring fra NGI, så satte vi i gang, sier han.

– Jeg skjønner ikke noe av det som nå har skjedd. Vi har brukt raseksperter hele tiden, som har konkludert med at det er trygt å bygge, sier han videre.

Det gikk et jordskred på Ask, som nå igjen er rammet av et skred, i 2012. Da ble utbygging i området stanset, ifølge avisa.

Sæther sier at kommunen da ikke tok noen sjanser, og at både NGI, eksterne geologer og Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) gjorde vurderinger. Siden ble byggingen gjenopptatt.