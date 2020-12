Flere hus har rast ut i Gjerdrum i løpet av dagen

Skredet er i bevegelse, og innsatsleder Roger Pettersen sier dette har medført at tre hus, som var evakuert fra før, har rast.

Ved 15.30-tiden meldte VGs reporter på stedet at to hus raste ut. NRK har publisert en video som synes å være av de to husene.

Flere hus ligger rett ved kanten der et massivt leirskred ble utløst natt til onsdag. Skredområdet blir anslått til å være rundt 300 ganger 700 meter, ifølge NVE.

Rundt 700 mennesker er evakuert, og 15 er ikke gjort rede for. Politiet skal lete etter overlevende gjennom natten.

Kan markere seg som trygge på Facebook

Folk som oppholder seg i Gjerdrum, kan markere seg som trygge på Facebook etter det store leireskredet.

Det gjøres via Facebooks sider for kriserespons , der man også blant annet kan søke opp venner i området og spørre dem om de er trygge.

Flere hus ligger rett ved kanten der et massivt kvikkleireskred ble utløst natt til onsdag. Skredområdet blir anslått til å være rundt 300 ganger 700 meter, ifølge NVE. Rundt 700 mennesker er evakuert, og 15 er ikke gjort rede for.

Alt av nødetater er tungt til stede i området. Det er også ressurser fra Forsvaret, Heimevernet, Sivilforsvaret og frivillige organisasjoner.

Åpen kirke



Gjerdrum kirke vil holde åpent onsdag kveld etter leirskredet natten før, opplyser Borg biskop og bispedømme.

Ifølge Indre Akershus Blad vil kirken holde åpent fram til klokka 20 onsdag kveld.

– Vi ber og håper for dem som er rammet, de savnede og for dem som deltar i hjelpearbeidet og krisehåndteringen, sier biskop Atle Sommerfeldt.

Sommerfeldt sier til avisen Dagen at han har blitt jevnlig oppdatert om situasjonen, og at prestene i området har vært med i krisehåndteringen fra morgenen av.

– Folk reiste ut i bare nattøyet

Sommerfeldt forteller at kirken jobber med å få prester til området hvor de evakuerte er. Han sier at meldingene prostene i området har fått fra folk, er veldig dramatiske.

– Det er dramatiske fortellinger om hvordan det var. Folk har mistet alt de eier av hus, folk reiste ut i bare nattøyet, sier Sommerfeldt, som også sier at koronautbruddet gjør situasjonen enda vanskeligere.