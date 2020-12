Brexitavtalen opp til votering



Parlamentet i Storbritannia debatterer brexitavtalen fra kl. 10.30. Det blir flere voteringer i Underhuset før lovforslaget sendes til Overhuset, trolig rundt 15.30. Til slutt går den tilbake til Underhuset på kvelden for votering over eventuelle endringer fra Overhuset. Alt tyder på at avtalen blir ratifisert på slutten av en lang dag.

Brexitavtalen signeres

EU-president Charles Michel og kommisjonens leder Ursula von der Leyen signerer brexitavtalen kl. 09.30.

Valutatransaksjoner

Norges Bank offentliggjør valutatransaksjoner for januar.

Koronaprotest i Berlin

Det er varslet en større demonstrasjon i den tyske hovedstaden.