693 nye koronasmittede siste døgn

Det siste døgnet er det registrert 693 koronasmittede i Norge. Det er 167 flere enn dagen før og 97 flere enn samme dag i forrige uke. Det er det høyeste antall nye smittetilfeller siden 20. november.

I alt var det ved midnatt natt til onsdag registrert 48.278 koronasmittede personer her i landet, viser foreløpige tall fra det nasjonale meldesystemet for smittsomme sykdommer (MSIS).

McConnell ber Senatet overkjøre Trumps veto mot forsvarsbudsjettet

Republikanernes mektige leder i Senatet, Mitch McConnell, trosser president Donald Trump og ber Senatet overkjøre hans veto mot forsvarsbudsjettet.

Representantenes hus stemte mandag for å overkjøre vetoet, med støtte fra over halvparten av republikanernes kongressmedlemmer, og onsdag blir det opp til Senatet å sørge for at forsvarsbudsjettet på 740 milliarder dollar blir vedtatt til tross for Trumps veto.

Over en halv million koronadøde i Latin-Amerika

Latin-Amerika og Karibia passerte tirsdag en halv million dødsfall fra koronaviruset. Europa er den eneste andre regionen som har passert 500.000 dødsfall.

I de 29 landene i regionen har 500.800 dødd, langt over halvparten bare i Brasil og Mexico, med henholdsvis 192.000 og 120.000. Argentina ble tirsdag det fjerde landet i Latin-Amerika som starter vaksinering etter Mexico, Chile og Costa Rica.

Ti Hongkong-aktivister dømt i Kina

Ti demokratiaktivister fra Hongkong ble onsdag dømt til opp til tre års fengsel i Kina for å ha forsøkt å rømme til Taiwan.

Tang Kai-yin ble dømt til tre års fengsel og Quinn Moon ble dømt til to år for å ha organisert en ulovlig grensekryssing. De øvrige åtte fikk sju måneder, mens to tenåringer blant de tolv som ble pågrepet, ble sendt tilbake til Hongkong.

Bil havnet på taket i Verdal

En personbil med tre personer havnet natt til onsdag på taket på fylkesvei 72 ved Nes i Verdal kommune. Bilen kjørte ut av veien etter en unnamanøver for en elg.

Alle de tre involverte kjøres til legevakta. Skadeomfanget er uvisst, men alle tre er ved bevissthet.