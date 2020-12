Raset i Gjerdrum: – Fortvilte mennesker sier de ligger under takplater og isolasjon

Politiet forteller om kaotiske forhold og at det fortsatt er bevegelse i området, som ligger i Ask på Gjerdrum på Romerike.

Det er nå 21 personer som ikke er gjort rede for etter jord- og leirraset. Det er fem færre enn for en time siden.

– Tallet vi ikke kan redegjøre for er 21, så vi jobber med det, sa politiets innsatsleder Roger Pettersen på en pressebrifing like før klokken 13.30 onsdag.

Det var tidligere meldt om 26 personer som ikke var gjort rede for.

– Vi fortsetter innsatsen inne i den røde sonen for å se om vi kan gjøre ytterligere for å få bedre status og bedre kontroll på situasjonen, sa Petersen.

– Innsatsen pågår for fullt. Det blir tatt ut mennesker fra området via helikopter.

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) sier at skredet fremdeles pågår, og at det er fare for at flere hus kan rase ut.

NVE sendte geologer til stedet natt til onsdag for å bistå politiet. Regionleder Toril Hofshagen I NVE sier raset i Gjerdum er blant de større i Norge.

– Det er fortsatt avskallinger, og det er ikke kontroll, sier hun om raset som startet natt til onsdag.

Redningsmannskapene kommer seg kun inn i det hardest rammede området fra luften, altså fra helikopter.

Et stort antall ambulanser og annet beredskapspersonell er sendt til stedet. Røde Kors og andre frivillige bidrar også.

Aktuelt: Sykehjem i Gjerdrum evakueres

500 personer evakuert

Minst ni personer er skadd etter jordskredet. En av de skadde skal være alvorlig skadet, ifølge innsatsleder Pettersen.

– I alt 14 boenheter er berørt av raset, sa Pettersen på en pressebrifing klokken 11.10.

Bilde fra 330-skvadronen viser flere hus som er tatt av jordraset ved Ask i Gjerdrum. Foto: Hovedredningssentralen / NTB

Han legger til at det kan være flere boenheter per adresse.

Rundt 500 personer er til nå evakuert i Gjerdrum etter jord- og leirskredet, opplyser ordfører Anders Østensen (Ap).

– Det kan være snakk om å evakuere et betydelig antall til, sier Østensen til NTB.

Motstridende opplysninger

Politiet har gitt motstridende opplysninger om hvorvidt noen er savnet.

I en pressemelding klokka 9.41 skrev politiet at flere personer er savnet etter jordskredet. Rundt et kvarter senere uttalte imidlertid innsatsleder Pettersen at de ikke hadde fått meldinger om savnede.

– Jeg kan ikke gå ut å bekrefte det. Vi jobber som sagt på stedet. Vi kan ikke bekrefte at det er noen savnet der. Men vi holder den muligheten åpen.

– Sier de ligger under takplater og isolasjon

Han understreker samtidig at ingen er bekreftet omkommet så langt.

– En person er fraktet til Ullevål sykehus og fire til Ahus, sier Pettersen.

Fem er fraktet til legevakt.

Pettersen forteller at politiet har fått inn dramatiske meldinger.

– Vi får meldinger om at bygninger, takplater, konstruksjoner har kollapset. Vi har fått meldinger fra fortvilte mennesker som har ringt nødtelefonen og sagt at hele huset er i bevegelse og at de ligger under takplater og isolasjon. Det er dramatiske meldinger og hendelsen er særdeles alvorlig, sier han.

Aktuelt: Politiet: – Det er en katastrofe

Jordskredet betegnes som en katastrofe av politiet.

Flere hus er tatt av skredet. Foto: NTB

– En stor og alvorlig katastrofe

Pettersen poengterer samtidig at det ikke er første gang det går ras i området, og at de er godt forberedt på slike hendelser.

– Dette er en stor og alvorlig katastrofe. Vi kjenner foreløpig ikke hele omfanget. Vi har satt krisestab og jobber nå så systematisk som vi kan, sier ordfører Østensen til Romerikes Blad.

Norges fremste eksperter har i flere timer jobbet med å få oversikt over leirskredet, omfanget og risiko i Gjerdrum.

Politiet betegner jordskredet som en katastrofe. Foto: NTB

Kommunikasjonssjef Øydis Ulrikke Castberg i Norges Geotekniske Institutt (NGI) sier til NTB at de har sendt skredeksperter på kvikkleire til rasstedet på Romerike, som har mye kvikkleire. Det har vært slike skred i området tidligere, men årsaken til det siste skredet er ikke kjent ennå.

– For å få en oversikt over situasjonen har NGI, i tillegg til ekspertene som er på stedet, eksperter som nå går gjennom alt av tidligere geotekniske undersøkelser og rapporter som er gjort på stedet for å få en oversikt over grunnforholdene, sier Castberg.

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) sendte geologer til stedet natt til onsdag for å bistå politiet og få oversikt over omfanget av skredet, om det er trygt å ta seg inn i området og kartlegge eventuell fare for nye skred.

Justisministeren følger saken

NVE har det overordnede ansvaret for statlige forvaltningsoppgaver når det gjelder forebygging av flomskader og skredulykker.

Justis- og beredskapsminister Monica Mæland (H) blir løpende orientert etter raset i Gjerdrum, melder regjeringen onsdag.

Statsminister Erna Solberg sier at det gjør vondt å se hvordan naturkreftene har herjet.

– Mine tanker går til alle som er rammet av jordskredet. Nå er det viktig at nødetatene får gjort jobben sin, skriver hun på Twitter.

Politiet meldte først om skredet klokka 5.18 onsdag morgen.