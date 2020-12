31 personer ble drept i Norge i 2020

Drapene i 2020 har skjedd over hele Sør-Norge, mens de nordligste fylkene ikke har etterforsket noen drapssaker i år. I Oslo har det bare vært to drap i 2020.

I alt 31 personer er drept i de 28 ulike etterforskningene som politiet har startet. I tre tilfeller er det snakk om dobbeltdrap, mens politiet på ett av åstedene også fant gjerningsmannen død. Kniv eller et annet stikkvåpen er det som brukes flest ganger, i elleve av sakene.

For 15 av ofrene er en person som står i nær relasjon til dem, siktet for å ha begått drapet. Også i de fleste øvrige sakene er det et forhold mellom den drepte og den som er siktet for å ha begått drapshandlingen.

Fire sønner er siktet for å ha drept mødrene sine i året som har gått. Og en mor er siktet for drap på de to barna sine.

Speiler Norge

I alle de 28 sakene politiet har etterforsket i år, er det tatt ut siktelse mot en eller flere gjerningspersoner. I alt 34 menn er siktet i de ulike drapssakene, mens bare fire er kvinner.

– Dette gjenspeiler Norge på en måte. Stabile samfunn har stabile mønstre når det gjelder drap også, sier drapsforsker og kriminolog Vibeke Ottesen ved Universitetet i Oslo til NTB.

Ottesen forklarer at man kan få inntrykk av at det er farlig å ha nære relasjoner i Norge når en ser på den store andelen drap i denne kategorien, men legger beroligende til:

– En høy andel er heldigvis ikke det samme som et høyt antall, sier Ottesen.

Hun trekker likevel fram nødvendigheten av å se på det som skjer i nære relasjoner og se på sammenhengen mellom psykiske lidelser og selvdrap og drap i nære relasjoner. Hun viser til at det ikke er noen forskning i Norge på dem som tar livet av foreldrene sine.

Dobbeltdrap

– Det som gjør foreldre ekstra sårbare når det gjelder voksne barn med psykisk lidelse, er at de ofte bor sammen med dem, men at de ikke er involvert i noe behandlingsopplegg, sier Ottesen.

I juli ble en 35 år gammel mor i Lørenskog siktet for å ha kvalt de to barna sine på ett og sju år. Kvinnen ble innlagt på sykehus ettersom hun selv var kritisk skadd da de ble funnet. I tiden etterpå er hun blitt vurdert som strafferettslig tilregnelig, og hun har ifølge politiet erkjent de faktiske forholdene.

Forsvareren hennes, advokat Gunhild Lærum, har uttalt at kvinnen lenge hadde vært dypt deprimert.

Økte forskjeller under pandemien

I 2019 etterforsket politiet 26 drapssaker med til sammen 28 ofre. Det var to flere saker enn i 2018, da 25 personer ble drept. Tidligere år har antallet vært noe høyere, men i samme område.

– Norge er et lavkriminalitetsland. Vi har ikke så store forskjeller, og det er god sosial mobilitet gjennom velferdssamfunnet vi har skapt. Men før og under pandemien så man forskjellene øke i Norge. Hvis ikke vi gjør noe med det, så kan vi få økt kriminalitet og flere drap, sier Vibeke Ottesen.

Mens de nordligste fylkene ikke har registrert en eneste drapsetterforskning i år, har Øst politidistrikt strevd med hele ni saker av groveste sort. Vest politidistrikt har etterforsket fem drapssaker, det samme har Sørvest politidistrikt. Agder og Innlandet begge har hatt tre drapssaker.

Blant de voksne ofrene er det 14 menn og 15 kvinner som er drept i 2020. Kvinnene blir oftest drept av en de kjenner eller tidligere har hatt et forhold til, mens menn i større grad blir drept av en utenfor det nærmeste nettverket.

Få tilfeldige drapsofre

Det var få tilfeldige drapsofre i 2020. En av dem var 54 år gamle Marianne Haugen. 14. juli satt hun i en bil og ventet ved bussterminalen i Sarpsborg da hun uten grunn ble knivstukket av en ukjent mann. Senere døde hun av skadene. To andre kvinner ble knivstukket av samme mann, men overlevde skadene.

Den siktede 31-åringen, en norsk statsborger med somalisk bakgrunn, kjente de to kvinnene som overlevde, men hadde ingen relasjon til Haugen.

3. oktober ble Dan-Eivind Lid funnet drept i leiligheten sin i Kristiansand. Lid hadde lenge vært en kjent aktivist i Stopp Islamiseringen av Norge (Sian), og det ble spekulert på om drapet hadde en politisk bakgrunn. Etter tre uker pågrep politiet tre menn som er siktet i saken.

Etterforskerne har opplyst at det ikke er noen grunn til å tro at det ligger noe politisk motiv bak drapet.