Trøndelag politidistrikt melder på Twitter klokken 03.22 at bilen har kjørt ut av veien og havnet på taket.

Alle nødetatene er på stedet, og de tre personene er ute av bilen, opplyser 110-sentralen i Namdal.

Alle de tre involverte kjøres til legevakta. Skadeomfanget er uvisst, men alle tre er ved bevissthet.

De har opplyst til politiet at bilen kjørte ut av veien etter at de gjorde en unnamanøver for en elg.