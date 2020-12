TV 2-kanalene tilbake etter tekniske problemer

Problemet ble løst rundt klokka 17.45 tirsdag ettermiddag, skriver TV 2 selv.

– Vi var på god vei med en backup-løsning og hadde også en plan for kveldens Premier League-kamper. Men vi er nå glade for at alt er løst og på vei tilbake, og at seerne skal få se kanalene slik de er vant til, sier kanalens pressesjef Jan Petter Dahl.

Kampen mellom Elverum og Nærbø, som startet klokka 16.00, ble vist gratis og åpent på tv2.no på grunn av problemene.

Årsaken til problemene var at to fiberlinjer mellom Bergen og Oslo var nede. Problemene oppsto rundt klokka 13.30 tirsdag ettermiddag. Kunder hos Altibox og kunder av nettløsningen TV 2 Sumo fikk imidlertid signaler.