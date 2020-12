Nyttårsværet: Grått i sør, bra i vest og nord

– Det blir litt kjøligere på Østlandet. Der temperaturen nå ligger rundt null, vil den krype ned på minussiden. På kysten vil temperaturen ligge rundt null, sier vakthavende meteorolog Magnus Ovhed til NTB.

Mindre nedbør

Temperatursenkingen bidrar til at det blir langt mindre nedbør enn høljeregnet store deler av Østlandet har opplevd den siste tiden.

– Det blir litt nedbør, men ikke på langt nær slik vi opplevde i julehelgen, sier meteorologen.

Han aner et lite, men usikkert håp om at nyttårsaften kan by på klar himmel. Han melder lett snø på innlandet og kanskje sludd ute på kysten.

– Hvis det nyttårsaften blir opphold i denne snøen, kan det bli en fin kveld på Østlandet med nysnø og et høyt nok skydekke til å kunne se rakettene, sier Ovhed.

Fint i vest og nord

Vestlandet kan vente seg en ganske bra nyttårshelg med fralandsvind og lite nedbør. På Mørekysten kan det komme et lite nedbørsområde forbi, men det skal ikke være mye å snakke om.

Fralandsvind og ganske lite skyer er også værmeldingen som gjelder helt fra Trøndelag til kysten av Troms og Finnmark gjennom hele nyttårshelgen.

Den som vil sikre seg en værmessig god nyttårsaften, bør derfor sette kursen nordover, ifølge meteorologen.

– De greieste forholdene nyttårsaften blir i Nordland, Troms og Trøndelag. I Øst-Finnmark blir det litt mer skyet, sier Ovhed.