Ett nytt coronadødsfall og tolv nye smittede i Drammen

En kvinne i 80-årene døde mandag etter å ha fått påvist coronasmitte. Dødsfallet er det sjette dødsfallet ved sykehjemmet siden smitteutbruddet startet i midten av desember, opplyser kommunen.

Elleve av de tolv nye smittede er nærkontakter av tidligere påviste tilfeller, mens smitteveien er ukjent for den siste.

– Vi har den åttende dagen på rad med mellom 10 og 20 nye smittede. Så det ser ut til at smittetrykket ligger stabilt i dette området akkurat nå, men det skal ikke mye til for at det begynner å stige igjen, sier smittevernoverlege Einar Sagberg.

Til sammen har 1.985 personer som er bostedsregistrerte i Drammen kommune, så langt fått påvist coronasmitte.