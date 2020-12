Første ekspressfly med coronavaksine har landet i Norge

Tirsdag morgen klokken 07.15 landet det første flyet fra DHL Express på norsk jord. Med seg hadde det de første forsyningene med vaksine for videre distribusjon til hele Norge.

I løpet av morgentimene lander tilsvarende fly rundt om i Norge med coronavaksinen.

– Etter mange måneders forberedelser er vi glade for at oppdraget vårt med vaksinedistribusjon er i gang, og at vi kan bidra med vår logistikkekspertise og vårt unike logistikknettverk i Norge for å gjøre vaksinen tilgjengelig over hele landet, sier administrerende direktør Terje Aarbog i DHL Express Norge.

Flere fly vil komme de neste ukene og månedene.

Tirsdag kom Bergens første coronavaksiner med fraktfly til Bergen lufthavn Flesland, melder BA. Tromsø får de første vaksinedosene første uka i januar.

Flyet med vaksinen landet i Bergen tirsdag klokken 9. Vaksinen skal transporteres videre til lagring i ultrafrysere i regi av sykehusapoteket i Helse vest, skriver avisa.

Neste uke vil de første dosene bli transportert ut til kommunene i bergensområdet, slik at de første sprøytene tidligst vil bli satt kommende mandag. Bergen kommune får i første omgang tilgang til 845 vaksinedoser.

Tromsø kommune har takket ja til å motta den første forsendelsen av vaksiner den første uka i januar, skriver kommunen i en pressemelding. Nøyaktig når vaksinene kommer er ikke klart, men antallet er 215 doser.