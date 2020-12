15 nye smittetilfeller i Trondheim

Det er også 26 færre enn ukesnittet, som er på 41 smittetilfeller. Samme dag forrige uke var det 44 nye smittetilfeller.

– Det er en reduksjon fra de siste dagene, men det må sees i sammenheng med forholdsvis lave testtall 3. juledag, da vel 800 testet seg, sa kommunedirektør Morten Wolden under tirsdagens formannskapsmøte, ifølge Adresseavisen.

Han sier det er all grunn til å tro at smittetallene vil bli høyere igjen i dagene som kommer.

Formannskapet i Trondheim kommune holder tirsdag et ekstraordinært møte for å diskutere smittesituasjonen og eventuelle felles coronatiltak med nabokommunene, melder NRK. Wolden innrømmer overfor kanalen at nabokommunen Stjørdals innstramminger mandag kom overraskende på.

Én coronasmittet person er innlagt på St. Olavs hospital, opplyser Trondheim kommune i en pressemelding. De øvrige nye smittede har milde symptomer. Én har uavklart smittekilde, mens de øvrige er kjente nærkontakter.

To kommunale enheter, Heimdal BOA og Nidelven hjemmetjeneste, er berørt av de siste smittetilfellene. Flere med tilknytning til rusmiljøer har fått påvist smitte.