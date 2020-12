Flere tusen på Østlandet strømløse gjennom natten

Flere tusen strømkunder i Viken og Innlandet er uten strøm natt til tirsdag som følge av linjebrudd etter mye tung snø og mange trefall mandag.

Strømselskapet Elvia stanset feilrettingen mandag kveld klokken 22.00 og gjenopptar ikke arbeidet før klokken 7 tirsdag morgen. 3.270 kunder er rammet, 1.775 av dem i Hurdal kommune.

Representantenes hus stemmer for høyere kontantbetaling

Representantenes hus stemte mandag for å øke kontantbetalingen til millioner av amerikanere til 2.000 dollar.

De innfrir dermed kravet til president Donald Trump om å øke utbetalingen fra 600 dollar som var en del av krisepakken han motvillig signerte søndag.

Representantenes hus overkjører veto mot forsvarsbudsjettet

Representantenes hus stemte mandag med overveldende flertall for å overkjøre president Donald Trumps veto mot forsvarsbudsjettet.

Stemmetallene i Huset var 322 for å overkjøre vetoet og 87 imot, godt over de to tredeler av stemmene som trengtes. Det betyr at over halvparten av republikanerne valgte å stemme mot Trump og slutte seg til demokratene i avstemningen.

Savnede gutter i Porsgrunn funnet i god behold

To unge gutter på ni og ti år som var meldt savnet i Porsgrunn mandag kveld, ble funnet i god behold like etter midnatt.

En rekke frivillige samt flere patruljer fra politiet deltok i letingen etter de to guttene.

526 nye koronasmittede siste døgn – 95 flere enn for en uke siden

Det siste døgnet er det registrert 526 koronasmittede i Norge. Det er 145 flere enn dagen før og 95 flere enn samme dag i forrige uke.

I alt var det ved midnatt natt til tirsdag registrert 47.585 koronasmittede personer her i landet, viser foreløpige tall fra det nasjonale meldesystemet for smittsomme sykdommer (MSIS).