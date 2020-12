Senterpartiet vil ha norsk EØS-debatt etter brexit

Marit Arnstad, parlamentarisk leder for Senterpartiet, mener at Storbritannia har fått en avtale som gir dem mer frihet og mer selvstendighet,

– De får adgang til det indre markedet og den felles handelen som er ønskelig, men de slipper å være del av en dynamisk regelverksutvikling som legger sterke bindinger på de enkelte lands nasjonale politikk, sier hun til Klassekampen.

Arnstad tar forbehold om at hun ikke har leste hele avtalen, men mener at britene har fått en bedre avtale enn EØS-avtalen. Hun mener det aktualiserer Norges behov for å revurdere EØS-avtalen fordi brexitavtalen viser at det er mulig å organisere handel på en annen måte enn EØS-avtalen gjør.

Sp og SV har tidligere gått inn for en offentlig utredning om et alternativ til EØS-avtalen, og Arnstad får støtte fra SVs Heming Olaussen, som leder SVs EØS-utvalg.

Han peker blant annet på at britene slipper å forholde seg til EU-domstolen og dermed slipper å måtte godta enhver EU-lovgivning slik som Norge nå må gjøre.

– Denne avtalen er kvalitativt annerledes og ivaretar nasjonal suverenitet på bedre vis enn EØS gjør for oss, mener Olaussen.