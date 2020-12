Opposisjonen bekymret for sikkerheten til Forsvarets leverandører

Ansatte i selskaper som leverer tjenester til Forsvaret, kan bli legitime angrepsmål på lik linje med soldater i krise eller krig, skriver VG.

– Gjør man seg avhengig av private leverandører på kritiske områder som reparasjoner og reservedeler, så risikerer Forsvaret å miste sin egen styringsevne, sier Martin Kolberg, Arbeiderpartiets forsvarspolitiske talsmann.

Han mener at regjeringens konkurranseutsetting av oppgaver for Forsvaret går for langt. Under behandlingen av langtidsplanen for Forsvaret i november var da heller ikke flertallet i utenriks- og forsvarskomiteen på Stortinget fornøyd med svarene til forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H).

Bakke-Jensen skriver i en epost til avisen at det verken er kontroversielt eller juridisk problematisk at sivile utfører oppgaver for Forsvaret.

Gro Nystuen, folkerettsjurist og nestleder ved Norges institusjon for menneskerettigheter (NIM) er mer i tvil.

– Krigens folkerett beskytter sivile i en krig. Men det er hvilken funksjon du har som avgjør om du er et militært mål, og om denne funksjonen understøtter militærmakten, sier hun.