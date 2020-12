– For noen uker siden så det ut som en søndagsskole med pinnestoler her, sier Laila Aarstrand.

Hun er direktør for de 12 hotellene i porteføljen til Eiendomsspar, og vi sitter i lobbyen til Scandic Holberg på Holbergs plass i Oslo.

2020-12

Før oppussing.Foto: Melbye Arkitekter

– Jeg vil at alle hotellene skal fortelle en historie, og når vi får tilbake turistene vil jeg at de skal bo på dette hotellet fordi det er gammeldags og koselig. På veggene henger det bilder fra oppsetninger av Ludvig Holberg og arkitektene har tatt fargepaletten fra den tiden. Dette er blitt et hotell med hjerte og sjel, og det har bare kostet 200.000 kroner totalt.

Aarstrand har tidligere bygget opp Farris Bad i Larvik og Støtvig Hotel på Larkollen.

– Jeg er ekstremt opptatt av bærekraft, og det ser vi at gjestene også er. Spesielt de yngre gjestene. De vil ha gjenbruk, ureist eller kortreist mat og har god kunnskap om CO2-utslipp, sier Aarstrand og banker hånden i bordplaten:

– Dette bordet betalte vi 200 kroner for på Gjenbruket som Frelsesarmeen driver. Da fikk vi et stettebord på kjøpet. Noen av møblene fant vi på lageret til Eiendomsspar, andre har stått på Grand Hotel.

TO UKER OG 200.000 KRONER: Det er tiden det tok og kostnadene forbundet med å gjøre om hotell-lobbyen fra å ha søndagsskolepreg til noe langt lunere og koseligere.Foto: Hilde Oreld

Satser på hjemmekos

Samtidig kommer eier Christian Ringnes inn i lobbyen og utbryter:

– Her har vi gått fra minimalistisk til maksimalistisk. Det er slik jeg liker. Og det er til og med folk her. Det er lenge siden!

– Er du opptatt av bærekraft?

– Min generasjon har ikke hatt noe forhold til bærekraft. Alt som var nytt var bra. Bærekraft er noe vi bare snakker om, for det er mye lettere å bestille noe nytt. Men da får vi jo det som alle andre har. Det som er nytt er ikke alltid så koselig. Dette her har jo en personlig touch, og vi har fått noe som er kjempehyggelig. Og når jeg hører på mine barn, er bærekraft kjempeviktig. Du kan ikke være mot det. Nå er det jo noe som heter Finn.no og det funker. Hvorfor da kaste ut alt det gamle?

SATSER PÅ HJEMMEKOS: – Dette er kos, hygge og varme og kunne like gjerne vært hjemme hos deg, sier Christian Ringnes.Foto: Hilde Oreld

Første gang Ringnes leste om dette, handlet det om et kjøpesenter i Sverige som er blitt superpopulært.

– Bærekraftveien er gått opp av andre, og da er du dum hvis du ikke følger den samme veien.

Spår ny trend

Ringnes har fire nye hoteller på gang; et i Svolvær og to i Tromsø, samt ombygging av Karl Johans gate 8 som blant annet huset Norges største suvenirbutikk som gikk konkurs for kort tid siden.

– Blir det mye gjenbruk i Karl Johans gate?

– Der er det mye kontorinnredning som eies av de som har kontorene, men jeg tror bransjen kommer til å gjøre som her på Scandic Holberg; ikke bare ha én stil. Dette er kos, hygge og varme og kunne like gjerne vært hjemme hos deg. Bransjen er endret. Nå vil kundene ha spesielle opplevelser og ikke lenger en bomaskin som kunne vært hvor som helst i verden.

LANG FARTSTID: Laila Aarstrand bygget først opp Farris Bad før hun fortsatte hotelldirektør-rollen på Støtvig Hotel. Nå er hun ansvarlig for alle hotellene til Christian Ringnes i Eiendomsspar.

– Dette er det første hotellet med fokus på gjenbruk og bærekraft. Målet er å få det til på alle hotellene i porteføljen til Eiendomsspar, enten de driftes av Choice, Norlandia eller Scandic, sier Aarstrand.

