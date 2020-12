Hitra og Frøya innfører strenge coronatiltak – maks fem nærkontakter

Øykommunene vedtok mandag at alle kun skal ha maksimalt fem nærkontakter, at det kun skal være maksimalt fem gjester ved private arrangementer og sosiale sammenkomster, og at det ikke skal gjennomføres offentlige arrangementer.

Det skal heller ikke gjennomføres organiserte fritidsaktiviteter eller breddeidrett for alle over 19 år.

Coronatiltakene gjelder i første omgang til og med mandag 4. januar.

Politiets ansvar

Kommunen understreker at de forstår at mange legger ned en formidabel innsats.

– Det at vi nå innfører en forskrift, er ikke et signal om mistillit til de tiltak og anbefalinger dere innbyggere allerede legger ned en betydelig innsats i, skriver kommunene i en felles pressemelding.

I pressemeldingen understrekes det at det er politiet som har ansvar og myndighet til å følge opp smittevernforskriftene.

– Vi anmoder om å ha tillit til din nabo eller bekjent. Det kan ligge særlige grunner eller unntak til grunn for at denne personen gjør som han eller hun gjør.

Titalls smittetilfeller

Søndag ble alle skoler og barnehager på Hitra stengt fram til 17. januar, etter at det siden 17. desember er påvist 47 smittetilfeller knyttet til utbruddet i Hitra kommune, som har i overkant av 5.000 innbyggere.

Hitra sykehjem ble også midlertidig stengt for besøkende til samme dato, og kommunen oppfordrer alle butikker og større bedrifter til å holde stengt til 4. januar.

I Frøya kommune bor det i overkant 5.500 innbyggere.