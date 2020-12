Mann truet med å skyte vektere i Oslo – tre vektere skadd i slåsskamp

Mannen ble pågrepet etter å ha vært i slagsmål med flere vektere og for å ha truet dem med en revolver han var i besittelse av. Det var uklart om våpenet var ekte og ladd, skrev Oslo-politiet på Twitter i 16-tiden mandag ettermiddag.

Fire vektere som er tilknyttet kjøpesenteret Gunerius i Storgate i Oslo, fikk kontroll på mannen, skriver Avisa Oslo.

– Vekterne fikk raskt kontroll på en person etter at det ble oppdaget en pistol, og holdt ham i sjakk til politiet kom, sier Ådne Mauritzen, kommunikasjonssjef i Avarn Security (tidligere Nokas).

Gassdrevet våpen



Mauritzen forteller at tre av vekterne er sendt til legevakten, men skadene ser ikke ut til å være alvorlige. Det var vekterne selv som meldte fra om hendelsen, som skjedde klokken 15.41 mandag ettermiddag.

Ifølge operasjonsleder André Kråkenes i Oslo politidistrikt hadde politiet nok med å få 28-åringen i arresten.

– Han satt seg opp såpass kraftig at det var flere tjenestepersoner på ham, fortalte han.

Klokken 17.30 opplyste politiet at mannen er anmeldt for volden mot politiet og vekterne, og at våpenet var gassdrevet. Bakgrunnen for hendelsen er foreløpig uklart.

– Å true med et våpen som framstår som ekte, er ille nok, sier Kråkenes.