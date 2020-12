Ordfører i Stjørdal ber om at resten av julen avlyses

Mandag kveld opplyser Stjørdal kommune at de stenger flere virksomheter som samler folk fra ulike husstander, skriver Adressa.

Stengingen gjelder serveringssteder, barer, konsertlokaler, utleielokaler, grendahus, kinosaler og andre steder for innendørs arrangementer.

Forskriften trådte i kraft mandag klokken 17.40 og varer til og med 3. januar 2021 med mulighet for forlengelse, skriver kommunen i en pressemelding.

Forsettlig eller uaktsom overtredelse av bestemmelsene i forskriften straffes med bøter eller fengsel i inntil seks måneder.

– Vi har dessverre sett en fryktet utvikling i smittetallene den senere tid, også lokalt, og med en topp i antall bekreftede smittede på én dag i går med ti personer. Så langt i dag er det også meldt om ytterligere ni nye smittede, og mange er satt i karantene, sa ordfører Ivar Vigdenes under en pressekonferanse mandag.

Flere ukjente smittekilder

Han ber derfor om at resten av julefeiringen blir avlyst.

– Det vil si konkret at stjørdalingene fra nå av og fram til og med 3. januar avstår fra kontakt mellom ulike husstander og avstår fra deltakelse i alle former for arrangementer som samler mer enn egen husstand både i og utenfor egen kommune, sa ordføreren mandag.

Han sa også at det er et sammensatt helhetsbilde som nå gjør at Stjørdal kommer med den sterke anmodningen.

– Vi ser nå smitte i flere uavhengige miljøer, med flere nærkontakter, til dels ukjente, og med flere ukjente smittekilder enn tidligere.