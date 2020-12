Full stans i trafikken på E16 i Bærum – tre i veibanen

Det var flere trær som hang over strømførende kabler, skrev politiet på Twitter. Flere trær skal ha stått i fare for å gjøre det samme.

– Det pågår fortsatt rydding. Ingen personer er skadd. Det er 10–20 trær som henger over strømførende ledninger og ut mot veibanen. De kan fort falle, derfor er veien delvis stengt. Vi anbefaler å kjøre via Drammen, sa operasjonsleder André Kråkenes i 16-tiden.

Klokken 17.18 skriver politiet at veien er åpnet for normal trafikk etter at brannvesenet hadde vært på stedet sammen med politiet.

Like etter klokken 16 ble det også meldt om at det lå et tre i veibanen på E18 i inngående retning, like før avkjøringen til Asker sentrum.

Et drøyt kvarter senere meldte politiet at de hadde vært på stedet og at det ikke var flere trær i veibanen.