Syv personer involvert i trafikkulykke – to fastklemt

Politiet meldte om ulykken klokken 13:10 mandag ettermiddag. Ulykken skal ha skjedd på E134.

To personbiler var involvert i ulykken, med henholdsvis to og fem personer i hver bil. I en oppdatering opplyser politiet at det nå jobbes med å frigjøre to personer som sitter fastklemt i den ene bilen.

– Det sitter to fastklemt, så det er en alvorlig ulykke. En person er bevisstløs. Det var planlagt luftambulanse, men det er dårlig flyvær, sier operasjonsleder Tore Grindem i Sørøst politidistrikt til VG.

Veien kommer til å være stengt i en tid fremover, opplyser politiet.

