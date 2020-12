64 smittede i Trondheim siste døgn – flere nekter å oppgi nærkontakter

54 smittede har kjente nærkontakter. To personer nekter å oppgi hvem de har vært i kontakt med, skriver kommunen i en pressemelding.

– En gjenganger blant de smittede er at de har deltatt i selskapelighet før jul, enten i privat sammenheng eller ute, skriver kommunen.

Forrige smitterekord i Trondheim ble satt 1. juledag, da var det 44 nye smittetilfeller i kommunen. Dagens hopp var varslet av Trondheim kommune tidligere mandag.

Det ble gjennomført 833 tester i kommunen søndag, og 1.548 personer er allerede satt opp til test de kommende dagene.

41 av de smittede er menn, 23 er kvinner. Det er flest yngre voksne, med 17 i 20-årene og 14 i 30-årene.

Andre juledag innførte Trondheim strengere tiltak etter at det ble konstatert et pågående utbrudd i byen og 34 nye smittede ble oppdaget. Blant annet er det innført skjenkestopp klokka 22 og et tak på ti sosiale kontakter utenfor jobb og husstand.