Trondheim kommune anmelder isolasjonsbrudd

Det opplyser kommunedirektør Morten Wolden i Trondheim til Adresseavisen mandag formiddag.

Kommuneledelsen var mandag i et møte med politiet.

– Det var snakk om to ulike brudd på isolasjonen. Den ene var en helt opplagt sak, den andre er vi svært usikker på om vedkommende har forstått situasjonen. Den saken blir derfor ikke anmeldt, sier Wolden.

Helse- og velferdsdirektør Helge Garåsen sier til NRK at han venter at smittetallet for søndagen vil komme over 60 nye smittede.

– Det er et stort smittepress rundt i byen, og det er flere personer som går rundt i byen som er smittet, og det er da en stor risiko for at du kan bli smittet når du møter folk, sier Garåsen.

De nøyaktige tallene kommer litt senere i dag.

Andre juledag innførte Trondheim strengere tiltak etter at det ble konstatert et pågående utbrudd i byen og 34 nye smittede ble oppdaget. Blant annet er det innført skjenkestopp klokka 22 og et tak på ti sosiale kontakter utenfor jobb og familie.