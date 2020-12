Slik er planen videre for koronavaksineringen

Søndag ble beboer Svein Andersen (67) på Ellingsrudhjemmet i Oslo historisk da han fikk den første koronavaksinen i Norge. Nå står beboere på sykehjem i sju kommuner på Østlandet for tur i første omgang.

Oslo kommune skal i løpet av romjulen vaksinere 429 beboere på fem forskjellige sykehjem: Cathinka Guldberg-senteret, Ellingsrudhjemmet, Lillohjemmet, Vinderen bo- og servicesenter og Økernhjemmet. I uke 1 står 16 andre sykehjem for tur, mens 13 sykehjem starter i uke 2.

Ringsaker kommune får levert 280 vaksinedoser mandag. – Vi starter på Moelv sykehjem mandag ettermiddag. De øvrige beboerne ved de andre sykehjemmene får vaksinen tirsdag og onsdag, opplyser kommunalsjef for helse og omsorg Sverre Rudjord til NTB

Sarpsborg kommune får levert 370 vaksinedoser mandag til pasienter på alle kommunens seks sykehjem. Den første vaksineringen skal foregå i perioden 28.12-30.12, opplyser helsesjef Øivind Werner Johansen.

Stange kommune får levert 85 vaksinedoser mandag. – Vi starter vaksinering på Stange helse- og omsorgssenter mandag ettermiddag. Deretter fortsetter vaksinering på Ottestad helse- og omsorgssenter og i bemannede omsorgsboliger. Vi følger nasjonale prioriteringer knyttet til prioriterte grupper for vaksinasjon, sier kommunalsjef for helse og omsorg Tove Nordli Selnes til NTB.

Hvaler kommune har bestilt 24 vaksinedoser. – I romjulen er det beboere ved sykehjemmet på Dypedal som vil få tilbud om vaksine, opplyser kommunen på sine nettsider.

Fredrikstad kommune har i første omgang bestilt 545 doser som vil ankomme mandag. – Dette skal dekke behovet til kommunens ni sykehjem. Alle sykehjem starter så fort vaksinen kommer i hus. Kommunen vil deretter motta vaksiner i uke 1 for de over 85 år, opplyser etatssjef Birgitte Skauen Kopperud i Fredrikstad kommune til NTB.

Hamar kommune har bestilt 251 vaksiner og vil fortløpende vaksinere sykehjemsbeboere ved alle fire sykehjemmene i Hamar. Vaksineringen begynner mandag klokka 15.30 på Parkgården sykehjem. Vaksineringen settes også i gang på Klukstuen, Prestrudsenteret og Finsalsenteret, opplyser leder for institusjonstjenesten Trine Pettersen og kommunedirektør Christl Kvam.

Prioriterte kommuner

De første 10.000 dosene fra vaksineprodusenten BioNTech og Pfizer kom til Norge 1. juledag. De ble fraktet til Oslo, som altså startet vaksineringen søndag.

– De seks andre kommunene ble valgt fordi de er i nærheten av hovedstaden og fordi de i likhet med Oslo har hatt et stort smittetrykk, sier smitteverndirektør Geir Bukholm i Folkehelseinstituttet.

I romjula mottar Norge ytterligere 35.000 doser fra BioNTech og Pfizer, og deretter vil det ukentlig komme rundt 40.000 doser fra denne vaksineprodusenten.

– Også disse vaksinedosene vil bli distribuert jevnt etter folketall. De vil bli sendt til de regionale lagringsstedene rundt om i landet, og vaksinene vil blir distribuert derfra videre til kommunene, opplyser FHI.

Det betyr at kommuner i resten av landet kan starte vaksineringen på nyåret.

To doser

Sykehjemsbeboere i hele landet står foreløpig først i køen, etterfulgt av personer over 75 år.

Tredje kategori i vaksinekøen er personer mellom 65 og 74 år, samt personer mellom 18 og 64 år med enkelte alvorlige underliggende sykdommer.

Vaksinen må tas i to doser med 21 dagers mellomrom for å gi full effekt. Undersøkelser fra legemiddelselskapet Pfizer, som står bak vaksinen, viser at effekten etter den første dosen er rundt 52 prosent. Når man har tatt den andre dosen, øker dette til 95 prosent.

Godkjent av EU

Amerikanske Pfizer og tyske Biontech har utviklet vaksinen, som er en såkalt mRNA-vaksine. Den må lagres ved minus 70 grader og er kun holdbar i fem døgn.

Vaksinen ble godkjent av EUs legemiddeltilsyn EMA 21. desember, og en rekke land i Europa har tatt vaksinen i bruk i romjula. I USA og Storbritannia ble den tatt i bruk allerede i begynnelsen av desember.

6. januar ventes det at EMA også godkjenner Modernas vaksine, og at distribusjonen av denne kan starte kort tid etter. Norge har sikret seg 1,9 millioner doser av denne vaksinen.