Fengslet Navalnyj-støttespiller løslatt

Nettstedet Bellingcat offentliggjorde mandag en video der Aleksej Navalnyj lurer en påstått FSB-agent til å avsløre detaljer om forgiftningen av ham. Han mener at personen han lurte, er en av dem som sto bak forgiftningen.

Ljubov Sobol ble pågrepet etter at hun skal ha prøvd å oppsøke den påståtte agenten. Hun står fast ved at hun ikke brøt loven da hun ringte på dørklokken hans.

– Jeg er helt uskyldig. Jeg mener saken mot meg er hevn mot Navalnyj, uansett hvor absurd det er, sier hun til den uavhengige TV-kanalen Dozhd.

Sobol postet en video av seg selv i en gate i Moskva søndag kveld. Hun hadde da vært holdt fengslet i 48 timer.

Navalnyj ble alvorlig syk under et besøk i Sibir 20. august. Han ble først innlagt på et sykehus i Omsk, men etter internasjonalt press ble han overført til et sykehus i Berlin.